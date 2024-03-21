Общество

Деньги на ветер: в Волгограде эксперимент с «вафельной» разметкой пал жертвой бюрократии

Общество 21.03.2024 19:04
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21.03.2024 19:04


В Центральном районе Волгограда удивительные метаморфозы произошли с «вафельной» разметкой на пересечении ул. 13-й Гвардейской дивизии и ул. Коммунистической. Осенью 2023 года здесь должен был начаться эксперимент по внедрению новых правил дорожного движения. Однако на сегодняшний день разметка стёрлась, так и не обретя регулирующую силу.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», для полноценной реализации новых правил дорожного движения помимо «вафельной» разметки здесь должны были быть установлены дорожные знаки (1.35), а также камеры видеонаблюдения. Однако с установкой последних у мэрии возникли проблемы.


- Перекресток улиц 13-й Гвардейской дивизии и Коммунистической обозначен вафельной разметкой, перед перекрестком установлены соответствующие дорожные знаки. Полномочиями по установке, настройке и обслуживанию камер видеонаблюдения наделены профильные подразделения администрации Волгоградской области, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом городские власти признали факт, что на сегодняшний день разметка находится в не самом лучшем состоянии. Чиновники пообещали восстановить её уже в ближайшие месяцы, на что, не сложно предположить, потребуются дополнительные средства.

В свою очередь, в администрации Волгоградской области помогли окончательно прояснить ситуацию.

- По информации областного комитета информационных технологий, решение о необходимости установки комплекса фотовидеофиксации принимается собственником автомобильной дороги местного значения на комиссии по безопасности дорожного движения. Заявок на установку комплекса в ГКУ ВО «Безопасный регион» не поступало, — подчеркнули региональные власти.

Отметим, поправки в ПДД, регламентирующие нанесение вафельной разметки, вступили в силу в 2018 году. Согласно пункту 13.2 ПДД, «вафельница» запрещает выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд, а также в тех случаях, если для разворота требуется остановиться более чем на 5 секунд для пропуска встречных ТС.

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