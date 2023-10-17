



В Центральном районе Волгограда на пересечении ул. 13-й Гвардейской дивизии и Коммунистической нанесли новую дорожную разметку. По информации администрации города, новые правила движения транспортных средств здесь начнут действовать в ближайшее время. Пока водителям следует ездить по старым.

– Соответствующие изменения в схему организации дорожного движения на данном участке внесены для повышения его пропускной способности, – сообщили в пресс-службе мэрии ИА «Высота 102». – В ближайшее время перекресток будет оснащен соответствующими дорожными знаками (1.35) и камерами видеонаблюдения.





Такого рода разметку – разметка 1.26 – в народе называют «вафельной». В Правилах дорожного движения пункт о применении вафельной разметки вступил в силу 28 апреля 2018 года. Согласно пункту 13.2 ПДД, «вафельница» запрещает выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд, а также в тех случаях, если для разворота требуется остановиться более чем на 5 секунд для пропуска встречных ТС.

Задерживаться на перекрестке более 5 секунд можно при выполнении поворота налево для пропуска встречных ТС, а также пешеходов и велосипедистов, пересекающих проезжую часть дороги, на которую поворачивает водитель (пункты 8.8 и 13.1 ПДД). Еще один случай – при выполнении поворота направо для пропуска пешеходов и велосипедистов, пересекающих проезжую часть дороги, на которую поворачивает водитель (пункт 13.1 ПДД).