«Ротор» поднял цены на билеты после выхода в Первую лигу

Волгоградский «Ротор» сегодня, 2 июля, официально объявил о старте продаж абонементов на предстоящий сезон Первой лиги 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как и ранее, сине-голубые будут выступать на Волгоград Арене. В стоимость абонементов войдут все домашние матчи сезона. Владельцы прошлогодних абонементов за проявленную преданность получат возможность первоочередной покупки мест на стадионе 2, 3 и 4 июля. При себе болельщикам необходимо иметь абонемент сезона 23/24. Отмечается, что открытая продажа абонементов начнется с 5 июля.

Оформить абонементы можно будет в центральном офисе оператора KASSIR.RU в ТЦ «Заречный». На сектор D110 продажа билетов и абонементов откроется позже.

Самыми дешевыми станут билеты в секторы B, D — 100 р, дороже всего будут стоить билеты в сектор А104 — 500 р. При этом, напомним, когда волгоградский клуб играл во Второй лиге, самые дешевые билеты стоили 50 рублей. То есть они подорожали в два раза. Увеличение стоимости посещений стадиона было вполне ожидаемым в связи с повышением класса лиги.

Например, стоимость абонемента в сектор А104 обойдется болельщикам в 7 тысяч рублей, на центральные секторы трибуны С, нижний ярус – 4200 рублей.

При этом предусмотрены и льготы. Дети до семи лет получают возможность бесплатно приходить на матчи в сопровождении взрослого и не занимая места на трибунах. Ветеранам ВОВ и «Детям военного Сталинграда» также полагаются бесплатные билеты на игры. Кроме того, инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп могут бесплатно посещать поединки в сопровождении одного человека, занимая специальные места на арене.

Фото СК «Ротор» VK.com