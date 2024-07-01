Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под Волгоградом





Ворошиловский районный суд Волгограда поддержал позицию Росприроднадзора о привлечении ИП Зайцева Д.С. к административной ответственности за несанкционированный сброс строительных отходов на почву в Городищенском районе Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в ведомстве, ранее Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами в деятельности предпринимателя. Ворошиловский районный суд Волгограда поддержал позицию Росприроднадзора о привлечении ИП Зайцева Д.С. к административной ответственности за несанкционированный сброс строительных отходов на почву в Городищенском районе Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в ведомстве, ранее Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами в деятельности предпринимателя.

В итог был установлен факт сброса бетонного хлама на почву земельного участка, расположенного на территории Орловского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. Данный участок использовался для обработки отходов строительных материалов.По итогам исследования проб выяснилось, что строительные отходы, отобранные в местах накопления непосредственно на почве, отнесены к V классу опасности для окружающей среды. При этом, площадь захламленной почвы строительными отходами составила 587 м2, а объем сброшенных отходов - 1648 м3.Также было установлено наличие превышений концентраций загрязняющих веществ в почве.Вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды составил более 146 млн. руб.Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ, а также ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Однако это постановление бизнесмен обжаловал в суде, который, впрочем, подтвердил правоту Росприроднадзора.Решение суда в законную силу не вступило.