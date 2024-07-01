Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под Волгоградом

По итогам исследования проб выяснилось, что строительные отходы, отобранные в местах накопления непосредственно на почве, отнесены к V классу опасности для окружающей среды. При этом, площадь захламленной почвы строительными отходами составила 587 м2, а объем сброшенных отходов - 1648 м3.
Также было установлено наличие превышений концентраций загрязняющих веществ в почве.
Вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды составил более 146 млн. руб.
Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ, а также ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Однако это постановление бизнесмен обжаловал в суде, который, впрочем, подтвердил правоту Росприроднадзора.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото межрегионального управления Росприроднадзора