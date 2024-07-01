Экология

Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под Волгоградом

Экология 01.07.2024 21:35
0
01.07.2024 21:35


Ворошиловский районный суд Волгограда поддержал позицию Росприроднадзора о привлечении ИП Зайцева Д.С. к административной ответственности за  несанкционированный сброс строительных отходов на почву в Городищенском районе Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в ведомстве, ранее Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области была проведена проверка соблюдения требований  законодательства в сфере обращения с отходами  в деятельности предпринимателя.
В итог был установлен факт сброса бетонного хлама  на почву земельного участка, расположенного на территории Орловского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. Данный участок использовался для обработки отходов строительных материалов.
По итогам исследования проб выяснилось, что строительные отходы, отобранные в местах накопления непосредственно на почве, отнесены к V классу опасности для окружающей среды. При этом, площадь захламленной почвы строительными отходами составила 587 м2, а объем сброшенных отходов - 1648 м3.
Также было установлено наличие превышений концентраций загрязняющих веществ в почве.
Вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды составил более 146 млн. руб.
Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ, а также ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Однако это постановление бизнесмен обжаловал в суде, который, впрочем, подтвердил правоту Росприроднадзора.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
27.06.2024 22:07
Экология 27.06.2024 22:07
Комментарии

0
Далее
Экология
27.06.2024 11:21
Экология 27.06.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экология
23.06.2024 09:42
Экология 23.06.2024 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2024 21:01
Экология 22.06.2024 21:01
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2024 11:15
Экология 22.06.2024 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.06.2024 21:06
Экология 20.06.2024 21:06
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.06.2024 20:32
Экология 20.06.2024 20:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.06.2024 19:02
Экология 19.06.2024 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.06.2024 06:25
Экология 19.06.2024 06:25
Комментарии 0

0
Далее
Экология
18.06.2024 20:59
Экология 18.06.2024 20:59
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.06.2024 20:09
Экология 13.06.2024 20:09
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.06.2024 12:09
Экология 11.06.2024 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.06.2024 17:44
Экология 07.06.2024 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.06.2024 17:28
Экология 07.06.2024 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.06.2024 09:39
Экология 07.06.2024 09:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде осудят главаря ОПГ, организовавшего проживание 325 мигрантовСмотреть фотографии
17:14
Третий китайский аттракцион-гигант соорудят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
Дорогу «силовиков» отремонтируют в Волгограде за 169 млн рублейСмотреть фотографии
16:36
«Три, четыре, пять – мы смотрели Wink опять»: «Ростелеком» поддержал кинопоказами фестиваль в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Уверенно шел к дому: полиция задержала невезучего угонщика в ВолжскомСмотреть фотографии
16:30
Коммунальщики Волгограда получили новейшую лабораторию для поиска повреждений на энергосетяхСмотреть фотографии
16:18
Из Волгоградской облдумы изгонят депутатов-иноагентовСмотреть фотографии
15:45
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на деятельность предприятияСмотреть фотографии
15:43
Мэрия выплатит волгоградцу 460 тыс. за «раненный» деревом FordСмотреть фотографии
15:13
Беспилотники и детекторы дронов отправили на СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФОСмотреть фотографии
13:50
«Затолкали в машину и увезли»: суд арестовал троих саратовцев за похищение волгоградцаСмотреть фотографии
13:45
В Камышине простятся с погибшим в спецоперации Евгением ДудниковымСмотреть фотографии
13:27
Хорошие люди возят хороших людей: в Волгограде появилось новое приложение DriveeСмотреть фотографии
12:53
Родным погибших участников СВО в Камышине передали наградыСмотреть фотографии
12:37
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человекСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районеСмотреть фотографии
11:29
На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффектаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населенияСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 июля простятся с оператором Первого канала Александром ВихтинскимСмотреть фотографии
 