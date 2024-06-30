Спорт

Грузин кусался, поляк сдался: лучший молодой боксер России из Волгограда покорил Европу

Спорт 30.06.2024 19:23
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30.06.2024 19:23


В столице Боснии и Герцеговины Сараево с 22 по 30 июня 2024 года состоялось Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Убедительную победу, преодолев четырех не самых простых соперников, одержал воспитанник волгоградской школы бокса 15-летний Прохор Старцев. 

Юноша представлял Волгоградскую область в весовой категории 70 кг. Кандидат в мастера спорта провел четыре зрелищных боя в формате три раунда по две минуты и стал чемпионом Европы.  

— Предварительный поединок у Прохора состоялся с боксером из Румынии. Отвос Елисей Диего уступил волгоградцу со счетом 5:0. В четвертьфинале Старцев встретился с Мамукой Какабадзе из Грузии, который укусил нашего спортсмена за плечо во время боя, так чувствовал, что проигрывает. Прохор победил во втором раунде ввиду явного преимущества и дисквалификации грузинского боксера. При объявлении результатов грузин не подошел к рефери, а после поединка не пожал руку победителю. К слову, он с самого начала использовал «грязные» приемы, ставил подножки, а когда его прижали к канатам, не нашел ничего другого, как пустить в ход челюсти, — рассказали V102.RU в региональной федерации бокса.  

В полуфинале воспитанник Волгоградской областной школы олимпийского резерва встретился с итальянцем Тиберио Нокаделло. 

— Фактически это был финал соревнований. Соперник подготовлен на высшем уровне. Ребята показали достойный бой. Это был самый сложный поединок на Первенстве. Первый раунд Прохор отдал, второй забрал себе, в третьем собрался и вырвал победу со счетом 4:1, — добавили представители региональной федерации бокса. — В финале Старцеву противостоял Петр Курос из Польши. Чистая победа 5:0. Честно говоря, настрой поляка не впечатлил, такой полулайт. Мы на 80% процентов были уверены, что Прохор возьмет свое. Так и произошло. 


Юный чемпион тренируется под началом Сергея Федоровича Головатенко. Спортивные достижения Прохора вызывают уважение. Боксер становился победителем Первенства России в 2024 году, годом ранее там же завоевал «серебро», был серебряным призером Всероссийских соревнований памяти 2-х кратного Олимпийского чемпиона Бориса Лагутина и являлся основным претендентом на поездку на молодежное Первенство Мира, но не поехал ввиду объективных причин.

— От Волгоградской области на Первенстве Европы Прохор выступал один. Такие результаты в столь юном возрасте — большая редкость. В последние годы самые именитые волгоградские боксеры это — Максим Бабанин, Евгений Романов, Илья Шакиров. Теперь у нас есть новая без преувеличения восходящая звезда. Следующая цель — выступление на молодежном Первенстве Мира в октябре 2024 года. Ранее сообщалось о том, что Международная боксерская федерация сняла санкции с российских спортсменов. Пока шансы на выступление призрачные, но они все же есть, — заявили в областной федерации бокса. 

В этом году в Сараево прилетели 370 юных боксеров (240 юношей и 130 девушек) из 28 стран Европы. Разыгрывалось по 13 комплектов наград. Сборная России заняла на этом первенстве первое общекомандное место.

Напомним, Прохор Старцев в этом году триумфально завершил чемпионат страны и по итогам соревнований был признан «Лучшим боксером Первенства России». 

Фото: Волгоградская областная федерация бокса 

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