В Волгограде чествовали лучших молодых боксеров России

В Волгограде в конференц-зале гостиницы «Южная» накануне чествовали юных спортсменов, которые отстаивали честь региона на первенствах России по боксу. Слова признательности прозвучали в адрес наставников юниоров и родителей, воспитавших настоящих чемпионов.

В мероприятии приняли участие председатель областной федерации бокса Алексей Цуканов, заместитель главного тренера сборной Волгоградской области, МСМК Сергей Лопатинский и зампредседателя облспорткомитета Михаил Чернов.

Первыми отметили бронзовых призеров, состоявшегося в апреле в городе Осташков Тверской области первенства России по боксу среди юношей и девушек (15-16 лет). В турнире, который впервые проходил одновременно между юношами и девушками, приняли участие 524 спортсмена (301 юноша и 223 девушки) из 72 регионов страны.

Волгоградскую область в весовой категории 66 кг представляла воспитанница спортивного клуба «Динамо» города Николаевска София Жижина. Подопечная старшего тренера женской сборной региона, тренера СК «Динамо» Заурбека Собиева в жесткой конкурентной борьбе обошла соперниц из Ставрополья, Татарстана и Свердловской области.





Помимо уверенной победы на прошедшем первенстве София выполнила норматив для присвоения спортивного разряда КМС. Под аплодисменты собравшихся юной спортсменке вручили зачетную квалификационную книжку и нагрудный значок.

Степан Комшин стал бронзовым призером первенства среди юношей 15-16 лет. Боксер выступал в категории 54 кг. Воспитанник спортивной школы № 23 Волгограда, блестяще провел поединки с представителями Воронежской, Московской и Белгородской областей.





Добиться высоких результатов Степан смог благодаря своему тренеру Аполону Чиргадзе. Воспитанник волгоградской школы бокса также выполнил норматив для присвоения спортивного разряда КМС.





Серебряным призером первенства России по боксу среди девушек 15-16 лет стала София Фомина. Спортсменка выступала в категории 80 кг. Воспитанница Сергея Калинина тренируется в спортивной школе города Фролово. Серебро досталось ей после поединков с соперниками из Московской области, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа. В финале она встретилась с Базулевой Анной из Краснодарского края. София также выполнила норматив для присвоения спортивного разряда КМС.





Триумфально завершил первенство страны Прохор Старцев, представлявший наш регион в весовой категории 70 кг. Воспитанника спортшколы олимпийского резерва и спортсмена «Центра спортивной подготовки» по итогам соревнований признали «Лучшим боксером Первенства России».

Волгоградский спортсмен сломил натиск соперников из Иркутской, Саратовской и Псковской области на пути к пьедесталу. В финальном поединке Прохор победил Далгата Салиева из Дагестана. Восходящая звезда бокса тренируется у Сергея Головатенко. Молодой человек также отметил, что немаловажную роль в его становлении как бойца сыграла и команда кировского отделения СШОР № 9, а именно Алексей Старцев, Ринат Нарбеков и Алексей Шабунин.

Прохор получил право выступать на предстоящем первенстве Европы, которое пройдет с 21 июня по 3 июля 2024 года в городе Сараево — столице Боснии и Герцеговины.





Не обошли вниманием и призеров первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Турнир, объединивший 627 участников из 79 субъектов РФ, проходил с 20 апреля по 12 мая 2024 года во Владикавказе.

Впервые на соревнованиях объединили три возрастных группы: юниоры 17-18 лет (334 участника) — бронзовую награду взял Семен Лапин, юниорки 17-18 лет (163 участницы) — золото завоевала Дарья Зрянина, а бронзовым призером стала Виктория Попова.

Также были представлены юниорки 19-22 года (130 участников). К сожалению, в этой категории волгоградцы остались без медалей.





Бронзовый призер соревнований Семен Лапин, выступавший в весовой категории 80 кг, является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва. Молодой человек тренируется у Сергея Головатенко. неоценимую помощь в подготовке оказала вышеупомянутая команда кировского отделения СШОР № 9. Волгоградский боксер достойно выступил в поединках против спортсменов из Крыма, Кабардино-Балкарской Республики, Карелии и Хабаровского края.

Еще одной «звездочкой» первенства России стала Дарья Зрянина. Спортсменка выступает в весовой категории 48 кг. Тренируется в спортивном клубе бокса в Волжском под руководством Икмета Акперова. Волгоградка преодолела на пути к победе двух спортсменок из Свердловской области, в полуфинале прошла соперницу из Тывы, а в финальном бою достойно выступила против Полины Луниной из Краснодарского края. Дарья выполнила норматив мастера спорта России и получила возможность принять участие в Чемпионате Мира по боксу, который пройдет в первых числах октября 2024 года.

Завоевавшая бронзу Виктория Попова представляла наш регион в весовой категории 70 кг. Воспитанница Центра развития бокса памяти А. С. Черноиванова, вышла на ринг против Александры Фроловой, но уступила в равном бою. Перспективная спортсменка тренируется под началом Кирилла Полякова. Сейчас Виктория находится на сборах, поэтому заслуженную награду ей вручит наставник.

На прощание представители региональной федерации бокса пожелали спортсменам достигать новых высот, несмотря ни на что добиваться поставленных целей и верить в свою спортивную удачу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

