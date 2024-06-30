Бастрыкин ждет дело после издевательств над школьницей в Волжском

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после публикации в Сети видео разборок между школьниками в 11 микрорайоне Волжского во дворе дома № 7 по проспекту Дружбы.

— В СМИ и социальных медиа сообщается, что в июне 2024 года в городе Волжском Волгоградской области подростки избили девочку, унизили ее честь и достоинство, а также угрожали физической расправой. Происходящее они фиксировали на камеру мобильного телефона, после чего опубликовали запись в соцсетях, — рассказали V102.RU в пресс-службе СК России.

Уточняется, что волгоградский следком организовал доследственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, видеозапись с издевательствами над несовершеннолетней получила широкое распространение 28 июня в Telegram-каналах. На кадрах, девочке, окруженной толпой подростков, наносят несколько ударов ладонью по лицу. Ранее сообщалось, что установлены личности подростков, издевавшихся над сверстницей.

Скриншот видео: «Волгоград» / t.me