В Волжском подростки засняли на видео издевательства над сверстницей





28 июня в Telegram-каналах получила широкое распространение видеозапись с издевательствами над несовершеннолетней. Как сообщает ИА «Высота 102», ролик запечатлел «наказание» сверстниками девочки-подростка. По информации авторов видео, разборки между школьниками произошли в 11 микрорайоне Волжского, во дворе многоквартирного дома №7 по пр. Дружбы.

На кадрах видно, как девочка окружена толпой несовершеннолетних, каждая из которых поочерёдно подходит к ней и наносит по несколько ударов ладонью по лицу.

Судя по разговорам участников конфликта, формальным поводом для издевательств над подростком стали сплетни, которые пострадавшая якобы распространяла об их компании.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже рассказывала о целой серии схожих случаев, когда подростки подвергались моральному и даже физическому насилию со стороны сверстников. Такие происшествия ранее фиксировались в Елани, Камышине и Волгограде.

Фото и видео: Волгоград / t.me