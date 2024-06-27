Спорт

30 дефицитных билетов на Суперкубок разыграют на Волгоград Арене

Спорт 27.06.2024 16:49
0
27.06.2024 16:49


Среди зрителей финала футбольного турнира #ТриЧетыре разыграют билеты на Суперкубок России. Как сообщили V102.RU в облкомспорте, 28 июня Волгоград Арена примет финал студенческого футбольного турнира  молодёжного фестиваля #ТриЧетыре — решающая встреча состоится в 18-00. Вход на игру — свободный (через гейт №2 от пр-та им. Ленина).
В финальном поединке встретятся команды ВГАФК и Волгоградского государственного технического университета.
Дополнительный приятный бонус от организаторов ждет зрителей — среди них разыграют 30 сертификатов на предстоящий матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится на главной арене города-героя 13 июля.
Ранее, напомним, сообщалось, что почти все билеты на матч «Зенита» и «Краснодара» были выкуплены буквально за час.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.06.2024 15:15
Спорт 27.06.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 08:23
Спорт 27.06.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 16:42
Спорт 26.06.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 16:03
Спорт 26.06.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2024 07:59
Спорт 26.06.2024 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.06.2024 18:21
Спорт 24.06.2024 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.06.2024 18:44
Спорт 23.06.2024 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.06.2024 14:40
Спорт 23.06.2024 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.06.2024 11:47
Спорт 23.06.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.06.2024 08:24
Спорт 23.06.2024 08:24
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.06.2024 21:35
Спорт 22.06.2024 21:35
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.06.2024 20:25
Спорт 22.06.2024 20:25
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.06.2024 19:21
Спорт 22.06.2024 19:21
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.06.2024 18:13
Спорт 22.06.2024 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.06.2024 16:45
Спорт 21.06.2024 16:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:54
Кулачный бой водителей Hyundai и Lexus сняли камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
На кейс-форуме Сбера в Волгограде предприниматели узнали о секретах продвижения бизнесаСмотреть фотографии
18:18
Признала вину: сбившей четверых школьников волгоградке грозит до двух лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
Представитель СК России Петренко: Бастрыкин процитировал слова россиянСмотреть фотографии
17:52
Тринадцать часов в сутках жители региона России будут жить в тишинеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде ищут пострадавших от действий экономного бизнесмена. Возбуждено делоСмотреть фотографии
17:21
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Игорем СлинькоСмотреть фотографии
16:57
Глава СКР Александр Бастрыкин назвал ГД «Государственной дурой»Смотреть фотографии
16:54
«Как-будто снег летит»: в Ворошиловском районе Волгограда выпал необычный градСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
30 дефицитных билетов на Суперкубок разыграют на Волгоград АренеСмотреть фотографии
16:29
В центре Волгограда вечером 27 июня на два дня перекроют дорогиСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде осудят предпринимателя за падение рабочего с фасада циркаСмотреть фотографии
15:31
Ограничения на продажу алкоголя ввели в Волгограде с 27 по 29 июняСмотреть фотографии
15:27
«Учиться или мучиться?»: под Волгоградом люди остались без дороги после строительства школыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
РФС возобновил продажу билетов на Суперкубок РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
OMODA в пустыне «Поющие пески»: кроссовер из Поднебесной стал участником ультрамарафона в КалмыкииСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом среди удачливых рыбаков разыграют моторную лодкуСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде 65-летняя медик отдала мошенникам 1,6 млн рублейСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде со второй попытки посадили авторитета Александра ЮношеваСмотреть фотографии
12:44
В Волжском таинственно пропала 49-летняя женщинаСмотреть фотографии
12:40
На разоблаченную УФСБ лжемать из Волгоградской области завели делоСмотреть фотографии
12:36
Молодой картофель в Волгограде подорожал до 60 рублейСмотреть фотографии
12:03
Раненая косуля забилась в ж/д депо в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Потасовку полицейских с молодчиками сняли на видео в Быково Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В дни фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначили допэлектричкиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде автомобилисты снова пожаловались на сбои GPSСмотреть фотографии
11:27
Двое волгоградцев по-тихому слили 2 тыс литров солярки с нефтепроводаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде на природоохранные мероприятия алюминиевого завода потратят 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
11:02
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:53
Всего один волгоградский вуз попал в рейтинг ForbesСмотреть фотографии
 