30 дефицитных билетов на Суперкубок разыграют на Волгоград Арене

Спорт 27.06.2024 16:49
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27.06.2024 16:49
Среди зрителей финала футбольного турнира #ТриЧетыре разыграют билеты на Суперкубок России. Как сообщили V102.RU в облкомспорте, 28 июня Волгоград Арена примет финал студенческого футбольного турнира молодёжного фестиваля #ТриЧетыре — решающая встреча состоится в 18-00. Вход на игру — свободный (через гейт №2 от пр-та им. Ленина).
В финальном поединке встретятся команды ВГАФК и Волгоградского государственного технического университета.
Дополнительный приятный бонус от организаторов ждет зрителей — среди них разыграют 30 сертификатов на предстоящий матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится на главной арене города-героя 13 июля.
Ранее, напомним, сообщалось, что почти все билеты на матч «Зенита» и «Краснодара» были выкуплены буквально за час.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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