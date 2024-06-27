Раненая косуля забилась в ж/д депо в Волгограде

Происшествия 27.06.2024 12:03
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27.06.2024 12:03
Травмированное дикое животное оказалось в западне на территории железнодорожного депо в поселке Горьковский Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, косуля не может встать из-за парализованных задних конечностей. От боли она жалобно кричит. Косуля могла получить травму на железнодорожных путях.
В облкомприроды V102.RU сообщили, что специалисты ведомства уже направились на место происшествия. Редакция V102.RU будет следить за развитием событий.
В облкомприроды напомнили, что в таких случаях необходимо обращаться по телефону 8-8442-35-31-01. Если животное не нуждается в помощи, его вывезут в привычную среду обитания. В иных случаях решение о дальнейших мерах помощи принимается по каждому факту индивидуально.
Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
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