Спорт 26.06.2024 16:03
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26.06.2024 16:03
Стало известно о старте продаж билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России. Как сообщили V102.RU в РФС, билеты уже реализуются на Kassir.ru. Минимальная стоимость билетов – 500 рублей, максимальная – 6 тысяч рублей.
В организации напомнили, что Kassir.ru является официальным билетным партнером РФС. В случае покупки их на других площадках или с рук РФС не может гарантировать подлинность билетов, как и возможность посещения матча.
Напомним, игра между чемпионом и обладателем кубка страны петербургским «Зенитом» и серебряным призером Премьер-лиги «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.
На Волгоград Арене ожидается большое количество болельщиков двух команд, которые будут разделены на трибунах. Так, доступ к покупке билетов на секторы активной поддержки будет возможен только по индивидуальному промокоду.
Для активной поддержки ФК «Зенит» предусмотрены секторы D108-112. ФК «Зенит» направит индивидуальные коды для покупки билетов своим болельщикам самостоятельно.Болельщики ФК «Краснодар» расположатся в секторах В120-124. Соответствующие промокоды также отправит своим фанатам и ФК «Краснодар».
Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без занятия индивидуального зрительского места – отдельный билет для этого не нужен. Карта болельщика для посещения матча также не требуется.
Люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС, пояснили в Российском футбольном союзе.
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