Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обитания беспризорных собак в поселке Нижний Тракторный в Волгограде. По сведениям Информационного центра СК России, по факту нападений животных на волгоградцев в региональном управлении проводится проверка.

– На протяжении длительного времени агрессивные животные нападают на граждан. В июне текущего года от беспризорных собак пострадало семь местных жителей, одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь, – говорится в сообщении ИЦ СКР от 24 июня. – В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Сообщается, что руководителю волгоградского СУ СКР Александром Бастрыкиным дано поручение возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.