Происшествия

Глава СК Бастрыкин обратил внимание на покусанных собаками волгоградцев

Происшествия 24.06.2024 07:47
0
24.06.2024 07:47


Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обитания беспризорных собак в поселке Нижний Тракторный в Волгограде. По сведениям Информационного центра СК России, по факту нападений животных на волгоградцев в региональном управлении проводится проверка. 

На протяжении длительного времени агрессивные животные нападают на граждан. В июне текущего года от беспризорных собак пострадало семь местных жителей, одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь, – говорится в сообщении ИЦ СКР от 24 июня. – В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Сообщается, что руководителю волгоградского СУ СКР Александром Бастрыкиным дано поручение возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.06.2024 11:31
Происшествия 24.06.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2024 11:30
Происшествия 24.06.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2024 11:13
Происшествия 24.06.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2024 11:05
Происшествия 24.06.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2024 10:12
Происшествия 24.06.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2024 09:29
Происшествия 24.06.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2024 19:19
Происшествия 23.06.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2024 18:03
Происшествия 23.06.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2024 16:08
Происшествия 23.06.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2024 12:23
Происшествия 23.06.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 22:09
Происшествия 22.06.2024 22:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 16:49
Происшествия 22.06.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 15:38
Происшествия 22.06.2024 15:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 14:46
Происшествия 22.06.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 11:54
Происшествия 22.06.2024 11:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:40
Брак волгоградки с иностранцем распался после вмешательства УФСБСмотреть фотографии
11:31
Пассажир «Приоры» погиб после ночного столкновения с забором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
«Вышла в подъезд — там дым»: в центре Волгограда загорелась квартира с запертой собакойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде минутой молчания почтили память жертв терактов в Севастополе и ДагестанеСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом в день рождения нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
11:05
Волгоградское УФАС уличило букмекерскую компанию Winline в незаконной рассылке смсСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области сирены воздушной тревоги взвоют под аккомпанемент грома и штормового ветраСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам рассказали, где обитают самые активные кровопийцыСмотреть фотографии
10:12
Водителя выкинуло на асфальт: в Волгограде на видео попало жуткое ДТП с участием мотоциклистаСмотреть фотографии
09:52
Осужденный по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде захотел на СВОСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде Ford Focus врезался в мотоцикл Kawasaki на ул. ЛьговскойСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде до четырех полос сузили дорогу на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
08:05
Беспросветную июньскую хмарь и грозы прогнозируют синоптики ВолгоградаСмотреть фотографии
07:47
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на покусанных собаками волгоградцевСмотреть фотографии
07:23
Тарифы на автобусные перевозки потребовали поднять в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:14
В Дагестане ввели режим КТО из-за нападения боевиковСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
Под Волгоградом подсудимый глава поселения ищет преемникаСмотреть фотографии
20:18
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с трагедией в СевастополеСмотреть фотографии
19:19
«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в СевастополеСмотреть фотографии
18:44
Андрей Богатырев стал новым врачом медштаба «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Все выше и выше: Росстат обрадовал размерами средних зарплат волгоградцевСмотреть фотографии
16:25
Андрей Бочаров открыл территорию детства на набережнойСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с 5-ого этажаСмотреть фотографии
15:11
ЦУК, идем в суд: семья волгоградцев потеряла квартиру после потопа из-за худой крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Экс-игрок «Ротора» Олег Нечаев стал старшим тренером сине-голубыхСмотреть фотографии
14:02
Фейерверк за 1,5 млн запустят в Волгограде на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:26
«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографии
11:47
«Завлекают легкими деньгами»: кто такие дропперы, и как поневоле не стать соучастником преступленияСмотреть фотографии
 