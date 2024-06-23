Андрей Богатырев стал новым врачом медштаба «Ротора»

Андрей Александрович является уроженцем Ижевска. Работал в командах «Газовик» и «Зенит» из своего родного города. В сезоне 22-23 Богатырёв трудился в «Калуге». Соглашение со специалистом рассчитано на один год.
Спорт 23.06.2024 18:44
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23.06.2024 18:44
Андрей Александрович является уроженцем Ижевска. Работал в командах «Газовик» и «Зенит» из своего родного города. В сезоне 22-23 Богатырёв трудился в «Калуге». Соглашение со специалистом рассчитано на один год.
Андрей Богатырёв сегодня, 23 июня, вошел в медицинский штаб «Ротора». 52-летний специалист стал врачом-реабилитологом волгоградской команды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
Андрей Александрович является уроженцем Ижевска. Работал в командах «Газовик» и «Зенит» из своего родного города. В сезоне 22-23 Богатырёв трудился в «Калуге». Соглашение со специалистом рассчитано на один год.
Отметим, что главным врачом в «Роторе» продолжает работать коренной волгоградец Валерий Ткаченко.
Фото СК «Ротор» VK.com
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