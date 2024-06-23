Спорт

Экс-игрок «Ротора» Олег Нечаев стал старшим тренером сине-голубых

Спорт 23.06.2024 14:40
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23.06.2024 14:40


Олег Нечаев сегодня, 23 июня, вошел в тренерский штаб «Ротора», где будет помогать Денису Бояринцеву. Контракт с 52-летним специалистом заключен на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
 
В качестве футболиста Нечаев выступал за казанский «Рубин», в котором играл вместе с Бояринцевым. Также в карьере Олега Михайловича были команды «Лада» из Тольятти и пермский «Амкар». Кроме того, Нечаев с 1993 по 1995 годы являлся футболистом «Ротора». За сине-голубых он провел 62 матча, в которых забил девять голов. Становился серебряным призером чемпионата России-1993 и финалистом Кубка страны в 1995 году в составе волгоградцев.
 
После завершения игровой карьеры Нечаев работал  во второй и молодёжной командах «Рубина», казахстанском «Актобе», нижнекамском «Нефтехимике» и «Кубани». В краснодарском коллективе специалист входил в штаб экс-главного тренера «Ротора» Роберта Евдокимова. В волгоградском клубе Олег Нечаев занял должность старшего тренера.
 
Фото СК «Ротор» VK.com
 

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