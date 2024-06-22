«Задержали на рабочем месте»: следователи в Волгограде рассказали подробности о насильнике в ТЦ

Гражданин Таджикистана, который арестован в Волгограде по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки в торговом центре, работал разнорабочим.

- Установлено, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации легально, имеет вид на жительство. В Волгограде официально трудоустроен разнорабочим в одну из строительных организаций, - сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области. - В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить личность злоумышленника и его место нахождения. Он был задержан на своем рабочем месте.

Иностранцу 22 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 20 июня текущего года он напал на 19-летнюю волгоградку в туалете одного из торговых центров города. Иностранец заприметил девушку в автобусе, следил за ней, а когда она пошла в туалет, то последовал за ней и изнасиловал.

Дзержинский районный суд Волгограда сегодня, 22 июня, заключил обвиняемого под стражу до 21 августа.

- Свою вину в содеянном он не признает, от дачи каких-либо показаний отказывается, - сообщили в следственном органе.