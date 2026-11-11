Волгоградцы пожаловались на продавца тухлой рыбы в Россельхознадзор

В Волгограде продавца рыбной продукции сомнительного качества уличили в торговле без оформления ветеринарных документов. В Роспотребнадзоре сообщили, что к ним поступило сообщение о продавце, который продал некачественную икру сельди и скумбрию холодного копчения, которую невозможно было есть.

– При попытке возвратить товар, выяснилось, что что на данную продукцию продавец отказался предоставить ветеринарные сопроводительные документы и сертификаты соответствия, – уточнили в ведомстве.

Проверяющие установили, что предприниматель действительно торгует рыбной продукцией без оформления ветеринарных сопроводительных документов, а в компоненте «Цербер» информационной системы «ВетИС» владелец магазина не зарегистрирован. Регистрация в этой системе обязательна для российских и производителей рыбопромысловой и сельскохозяйственной продукции. Нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных ветеринарных требований.