Силы ПВО уничтожили беспилотники в Волгоградской области 11 ноября





Минобороны сообщает, что 11 ноября на территории РФ уничтожено 627 украинских беспилотников. Волгоградская область - в числе регионов, где отражали атаку.



Также вражеские дроны нейтрализованы в Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан, над акваторией Азовского моря, в Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Кировской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях.



Отметим, в Волгоградской области опасность по БПЛА действовала с 00:23 до 7:20.