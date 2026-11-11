СК проверит обстоятельства смертельного пожара на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда организована проверка по факту гибели одной из местных жительниц. 10 ноября женщина заживо сгорела в трёхэтажном доме на ул. Гражданской. Тело обнаружили прибывшие на место ЧП пожарные. В настоящее время обстоятельства произошедшего восстанавливают следственные органы.

- По предварительным выводам специалистов, очаг возгорания находился в комнате, где был установлен электрический обогреватель. В непосредственной близости от него обнаружены фрагменты обгоревшей ткани, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, по информации МЧС, во время ЧП выгорело жилое помещение площадью порядка 12 кв. метров.

Фото: СК России