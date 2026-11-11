



В Дубовском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле о взятке. Местный 61-летний автолюбитель попытался договориться с сотрудниками ППС об особом отношении, предложив на месте уладить все вопросы, однако инспектор о провокации сообщил руководству.

- 22 сентября 2026 года обвиняемый передвигался на своем автомобиле по городу Дубовке. На улице Юбилейной он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов, в ходе которой установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина предложил инспектору денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за несоставление административного протокола, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Сотрудник ДПС предупредил пожилого человека о последствиях его действий, однако водитель попытался оставить деньги в салоне служебного автомобиля. Правоохранитель доложил о произошедшем руководству, после чего был вынужден задокументировать попытку подкупа.

Отметим, в настоящее время следствие завершено. Собранные материалы переданы в суд. За покушение на дачу взятки должностному лицу фигуранту может грозить штраф до 1,5 млн рублей или до во 8 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»