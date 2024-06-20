Избившего подростка за антинацисткие взгляды волгоградца займут трудотерапией

В Волгограде осудили ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 18-летнего Алексея Малеваного, который в конце января этого года вместе с приятелем напал на подростка, придерживавшегося антинацистских взглядов.

Согласно картотеке судебного участка № 118 Центрального судебного района Волгограда последнее заседание в отношении Алексея Сергеевича Малеваного обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) состоялось 17 июня 2024 года.

Как уточнили журналистам «Высоты 102» в судебной инстанции, фигуранту дела вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Согласно постановлению мэрии Волгограда, осужденных к обязательным работам, вправе привлекать к таким занятиям, как уборка придомовых территорий, неквалифицированный труд при прокладке канализации, поддержание санитарного состояния памятников военной истории.

Ранее собственный источник «Высоты 102» рассказал, что избиение произошло 27 января на улице у дома № 72б по проспекту имени В. И. Ленина в центре Волгограда. Малеваный в компании приятеля напал на несовершеннолетнего молодого человека, сломав последнему нос.

Санкция статьи в качестве максимума предусматривает до двух лет лишения свободы. Корреспонденты сообщали, что фигурант дела вполне может избежать колонии. В этом случае ему грозили обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение свободы либо арест.

Как стало известно журналистам информагентства, Малеваный на спецучетах не стоит, ранее не судим, числится студентом строительного техникума. В Telegram он публикует достаточно спорный с точки зрения УК РФ контент под псевдонимом Алексей Монахов, в том числе не скрывает своей симпатии к идеям ныне покойного лидера неонацистской молодежной организации Максима Марцинкевича, более известного как Тесак.

Напомним, что Алексея Малеваного ранее привлекли к административной ответственности за расклеивание на остановке общественного транспорта «Комсомольская» стикеров с нацистской символикой. Центральный райсуд назначил приверженцу запрещенной в РФ идеологии 10 суток административного ареста.

Фото: архив ИА «Высота 102»