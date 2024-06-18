



Волгоградская спортсменка Ульяна Клюева на проходящих в эти дни в Казани Играх БРИКС сегодня, 18 июня, стала чемпионкой по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина, сообщает V102.RU.

21-летняя Клюева выступала в паре с Надеждой Трифоновой. Россиянки совершили пять попыток, по итогам которых на счету нашего дуэта оказалось 305,40 балла. Серебро завоевали участницы из Белоруссии - Александра Альшаник и Алена Забродская. Они заработали 253,86 балла. Бронза досталась спортсменкам из Бразилии - Марии Моуре и Анне Сантос (241,56 балл). Напомним, игры БРИКС будут проходить в столице Татарстана до 23 июня. Россия в общекомандном медальном зачете является безоговорочным лидером.Отметим, что Ульяна Клюева в Казани несколько дней назад в паре с Трифоновой также стала чемпионкой России в той же дисциплине по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Уроженке Волгограда удалось закрепить успех, достигнутый на национальном уровне, уже на международной арене.