Спорт

Волгоградка Ульяна Клюева стала чемпионкой по прыжкам в воду на Играх БРИКС

Спорт 18.06.2024 21:44
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18.06.2024 21:44


Волгоградская спортсменка Ульяна Клюева на проходящих в эти дни в Казани Играх БРИКС сегодня, 18 июня, стала  чемпионкой по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина, сообщает V102.RU.
 
21-летняя Клюева выступала в паре с Надеждой Трифоновой. Россиянки совершили пять попыток, по итогам которых на счету нашего дуэта оказалось 305,40 балла. Серебро завоевали участницы из Белоруссии - Александра Альшаник и Алена Забродская. Они заработали 253,86 балла. Бронза досталась спортсменкам из Бразилии - Марии Моуре и Анне Сантос (241,56 балл). Напомним, игры БРИКС будут проходить в столице Татарстана до 23 июня. Россия в общекомандном медальном зачете является безоговорочным лидером.
 
Отметим, что Ульяна Клюева  в Казани несколько дней назад в паре с Трифоновой также стала чемпионкой России в той же дисциплине по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Уроженке Волгограда удалось закрепить успех, достигнутый на национальном уровне, уже на международной арене.
 
Фото: Российская федерация прыжков в воду

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