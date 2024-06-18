Экология

Члены Экосовета нагрянули на Волжский абразивный завод

Экология 18.06.2024 20:59
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18.06.2024 20:59


Вопросы защиты окружающей среды обсудили сегодня на совместном выездном заседании  Экологического совета при Волгоградской областной думе и рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями, которое  состоялось  на производственной площадке ОАО «Волжский абразивный завод».
Как рассказали V102.RU в Волгоградской облдуме, в обсуждении экологических проблем приняли участие представители профильных органов исполнительной власти, природоохранных ведомств, мэрии Волжского, научного сообщества, специалисты в области экологической безопасности промышленных предприятий региона.
Волжский абразивный завод одним из первых в регионе включился в работу по внедрению наилучших доступных технологий. Здесь реализуется долгосрочная программа по снижению негативного воздействия на экологию, рассчитанная до 2030 года. Уже выполнен комплекс природоохранных мероприятий, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ. В том числе завершена третья очередь строительства современных газоочистных сооружений, на предприятии действует система непрерывного автоматического контроля технологических выбросов, осуществляется мониторинг атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне.
В рамках сегодняшнего выездного заседания участники смогли ознакомиться с организацией производственного процесса на заводе, а также общественными благотворительными экологическими проектами предприятия. Компания участвует в субботниках, высадке зеленых насаждений, уборке прибрежных территорий, работах по благоустройству города, ведет просветительскую деятельность, призванную способствовать формированию экологической культуры среди своих сотрудников и жителей Волжского.

Как отметила председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, в соответствии поручением губернатора Андрея Бочарова Экосовет ведет планомерную работу с промышленными предприятиями, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий. Важно, что крупные компании демонстрируют открытость и готовность к взаимодействию.
-  Конечно, в первую очередь нас интересуют предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Из 300 предприятий страны в Волгоградской области должны перейти на наилучшие доступные технологии АО Себряковцемент, ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «Концессии водоснабжения» и ОАО «Волжский абразивный завод», где состоялось сегодняшнее выездное заседание. Мы неоднократно посещали это предприятие, видели, как поэтапно здесь идет внедрение природоохранных мероприятий, а также реализуются благотворительные экологические акции и проекты. Отрадно, что завод получил комплексное экологическое разрешение, и это сегодня подтвердили природоохранные ведомства. Можно сказать, что здесь все идет в соответствии с планом. Подобная положительная практика получает все большее распространение в промышленном секторе региона, - подчеркнула Ирина Соловьева.
Справка. В настоящее время в регионе природоохранные программы реализуют свыше 60 производств. За период с 2017 по 2023 год на их модернизацию с целью достижения высоких экологических стандартов, внедрение наилучших доступных технологий промпредприятиями было направлено более 27 млрд рублей.
Фото Волгоградской облдумы

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