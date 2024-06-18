В России с 1 сентября запретят продажу энергетиков несовершеннолетним

18 июня депутатами Госдумы принят в первом чтении законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним энергетиков. Как сообщает ИА «Высота 102», после окончательного одобрения инициативы ограничения вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.

– Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, – отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

На сегодняшний день законопроекту предстоит ещё пройти второе и окончательное третье чтение. По поручению спикера нижней палаты депутаты разработают меры ответственности для нарушителей новых правил.

Отметим, запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним также предоставляет право продавцов магазинов требовать с покупателей паспорт при оплате энергетических напитков.