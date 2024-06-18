



В Волгограде в четверг, 20 июня, состоится большая встреча губернатора Андрея Бочарова с представителями различных сфер, активистами и участниками СВО – как сообщалось накануне, на мероприятие приглашено более 700 жителей региона. По сведениям ИА «Высота 102», состоится встреча в Центральном концертном зале. Также информагентству удалось выяснить, кто станет участниками события. Многим предстоит побывать на подобном мероприятии первый раз.

В ответ на запрос редакции в администрации Волгоградской области пояснили, что столь внушительное число приглашенных объясняется целью мероприятия, а именно – намерением Андрея Бочарова обсудить с волгоградцами вопросы дальнейшего развития региона до 2034 года. Предполагается, что это будет диалог губернатора с гостями, но основным пунктом программы все же будет постановка задач на ближайшую десятилетку. В окончательном варианте Бочаров презентует 10-летнюю программу развития региона.

– Целью встречи является разговор о социально-экономическом развитии региона, он адресован всем жителям, но важно очное присутствие тех, кто непосредственно будет участвовать в решении поставленных задач, – пояснили информагентству в обладмине.

Все 700 человек уже получили приглашения от профильного комитета региональной администрации. В их числе, сообщает ИА «Высота 102», руководители силовых структур и федеральных ведомств, а также депутаты и главы всех муниципальных образований региона. И это не ново. Но есть жители Волгоградской области, кому впервые разослали подобные приглашения – в числе участников-новичков оказались рядовые работники культуры, образования, здравоохранения, спортсмены, студенты и т.д.

Так, в списке приглашенных повезло оказаться студентам аграрного университета, ВГСПУ, Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю.А. Гагарина. Разумеется, что билеты вручали не случайным студентам. Учащийся колледжа Дмитрий Родионов, например, ранее победил на чемпионате «Профессионалы» и в декабре принимал участие во встрече с Владимиром Путиным.

В числе участников спецоперации 20 июня в ЦКЗ пригласили координатора филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» из Волжского Сергея Сухорукова, непосредственно принимавшего участие в СВО.

Представлять работников сферы образования предстоит на встрече с Андреем Бочаровым не только ректорам волгоградских вузов, как это бывало ранее. Среди приглашенных в списках есть и непосредственно работники учреждений из муниципалитетов. В социальных сетях они уже делятся своими ожиданиями от поездки в Волгоград.

– От будущей встречи 20 июня я жду только самого хорошего, потому что наш губернатор идет по верной линии, которую мы всегда поддержим. Все мы видим, как активно развивается наш регион: насколько развитой стала промышленность, какие качественные стали дороги. А для меня и моих коллег важно, что в числе первостепенных задач у Андрея Ивановича – образование и здравоохранение. Это всё социально значимые направления для жителей, и они будут становиться только лучше, – пишет, например, на своей страничке в социальной сети заведующая детсадом «Сказка» в Урюпинске Евгения Звенигородская. Она также признается, что до сих пор видела Андрея Бочарова лишь однажды – во время одного из его визитов в город.

Председатель Светлоярской районной думы Николай Думбрава тоже встречался с губернатором один раз, но и он получил приглашение.

– Вживую видел всего один раз, когда он [Бочаров] приезжал в поселок Нариман на открытие внутрипоселкового газопровода, – вспоминает Думбрава в соцсетях. – Было очень интересно встретиться и поговорить с Андреем Ивановичем лично. Он произвел очень хорошее впечатление как грамотный руководитель.

Сферу культуры на мероприятии в ЦКЗ будут представлять, по сведениям «Высоты 102», работники областного кукольного театра, недавно переехавшего в бывший кинотеатр «Победа» после реконструкции здания, а также артисты Волгоградской филармонии.

От здравоохранения среди приглашенных есть и представители младшего медперсонала. Например, медсестра кардиологического отделения ГБУЗ «ВОКБ №1».

В числе спортсменов на встречу с губернатором приглашена заслуженный мастер спорта России, победитель и серебряный призер XI Паралимпийских летних игр в Сиднее и серебряный призер IX Паралимпийских летних игр в Барселоне Любовь Васильева.

Отметим, что присутствовать будут также представители средств массовой информации. Один из таковых – известный волгоградский журналист Ефим Шустерман. По его мнению, к слову, предстоящее событие, в том числе, связано и с выборами в сентябре текущего года.

– Рискну предположить, что выйдет это вече на некие рекомендации по предстоящим выборам губернатора области, – вскользь упоминает Шустерман в своем телеграм-канале «Еще не вечер...».

Если вспоминать все ранее состоявшиеся встречи Андрея Бочарова с жителями региона, то предстоящая, пожалуй, будет самой масштабной за последнее время. Напомним, как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», следить за происходящим в ЦКЗ 20 июня сможет любой желающий – на региональном канале «Волгоград 24» будет вестись прямая трансляция.