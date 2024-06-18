Волгоградец сломал шею во время отдыха на реке Кумылге





Житель Волгоградской области получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника, нырнув с берега в реку. Несчастный случай, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, произошел накануне, 17 июня, в Кумылженском районе. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в райбольницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Известно, что пострадавшему жителю хутора Обливский 31 год. Накануне днем он отправился на берег реки Кумылги. Во время купания мужчина нырнул в воду, в результате чего получил травму. К счастью, житель Кумылженского района не утонул и был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о гибели 47-летнего мужчины. 16 июня он отправился на подводную рыбалку на реку Ахтуба и утонул, ударившись головой об арматуру во время погружения. Тело мужчины обнаружили в реке накануне.