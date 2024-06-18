Происшествия

Под Волгоградом обнаружен труп 47-летнего подводного охотника

Происшествия 18.06.2024 10:05
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18.06.2024 10:05


17 июня в Волгоградской области в акватории Ахтубы завершились поиски 47-летнего рыбака. Как сообщает ИА «Высота 102», водолазы региональной службы спасения подняли на поверхность труп мужчины.

По информации очевидцев, на теле подводного охотника обнаружены серьёзные повреждения. Судя по всему, при погружении мужчина мог рассечь голову торчащей арматурой.

Отметим, накануне редакция уже сообщала о том, что поисковыми отрядами был найден автомобиль 47-летнего рыбака. О пропаже мужчины стало известно вечером 16 июня. Предположительно он планировал устроить подводную охоту на участке реки недалеко от посёлка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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