В реке Ахтубе под Волгоградом нашли автомобиль пропавшего рыбака





В Волгоградской области организованы поиски 47-летнего мужчины, который отправился на подводную рыбалку и пропал. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, сегодня в реке Ахтубе был найден автомобиль пропавшего.

По сведениям собственных источников информационного агентства, об исчезновении жителя Волгоградской области стало известно накануне, 16 июня, вечером. Предположительно мужчина планировал рыбалку в километре от поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе – в Ахтубе. Здесь и были организованы его поиски.

– Сегодня, 17 июня, недалеко от берега в Ахтубе был обнаружен автомобиль пропавшего, – сообщает источник «Высоты 102». – Машина заперта. Поиски рыбака продолжаются, автомобиль планируется извлечь из реки в ближайшее время.

К дальнейшим поискам будут привлечены водолазы.