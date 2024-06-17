Происшествия

В реке Ахтубе под Волгоградом нашли автомобиль пропавшего рыбака

Происшествия 17.06.2024 15:07
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17.06.2024 15:07


В Волгоградской области организованы поиски 47-летнего мужчины, который отправился на подводную рыбалку и пропал. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, сегодня в реке Ахтубе был найден автомобиль пропавшего.   

По сведениям собственных источников информационного агентства, об исчезновении жителя Волгоградской области стало известно накануне, 16 июня, вечером. Предположительно мужчина планировал рыбалку в километре от поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе – в Ахтубе. Здесь и были организованы его поиски. 

Сегодня, 17 июня, недалеко от берега в Ахтубе был обнаружен автомобиль пропавшего, – сообщает источник «Высоты 102». – Машина заперта. Поиски рыбака продолжаются, автомобиль  планируется извлечь из реки в ближайшее время. 

К дальнейшим поискам будут привлечены водолазы. 

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