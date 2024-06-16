В Ростовской области спецназ провел операцию по освобождению заложников, захваченных сегодня, 16 июня, на территории СИЗО-1 Ростова террористами.
— Преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, — сообщает V102.RU со ссылкой на ФСИН России.
Напомним, в Ростовской области, содержащиеся в СИЗО-1 обвиняемые, взяли в заложники двух сотрудников УИС. По информации Telegram-канала Baza, среди них захватчиков — осужденные за терроризм к длительным срокам члены ИГИЛ* и экс-студент астраханской государственной медакадемии.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»