Колонии ФСИН в Волгоградской области работают в штатном режиме

В Ростовской области сегодня, 16 июня, содержащиеся в СИЗО-1 обвиняемые, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Тем временем ЧП в соседнем регионе никак не сказалось на работе волгоградских колоний.

В ответ на запрос редакции «Высоты 102» с просьбой пояснить, введены ли дополнительные меры безопасности, в пресс-службе областного УФСИН России уточнили, что все учреждения работают в штатном режиме.

Тем временем в ГУФСИН России по Ростовской области сообщили, что начальник службы на месте происшествия вместе с многочисленными силовиками. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Добавляется, что учреждение несмотря ни на что, продолжает работу в штатном режиме, обстановку держат на контроле. Тем временем СКР возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника).

Во ФСИН России в свою очередь сообщили, что в связи с ЧП в СИЗО-1 в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата для проведения проверки.

В Telegram-канале Baza появилась информация, что установлены личности всех шестерых захватчиков ростовского СИЗО. Среди них — осужденные за терроризм к длительным срокам члены ИГИЛ* и экс-студент астраханской государственной медакадемии.

Сообщается, что трое фигурантов уголовного дела сегодня рано утром выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Террористы вооружены холодным оружием и спецсредствами. Предварительно, они требуют машину, оружие и возможность беспрепятственно покинуть территорию изолятора в обмен на жизнь захваченных сотрудников ФСИН.

*ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

