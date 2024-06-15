В Волгограде оперативно заменили трубопровод на ул. Комсомольской

Специалисты «Концессий водоснабжения» завершили работы по замене трубопровода на улице Комсомольской в Волгограде, где сегодня днем произошел провал асфальта. Об этом V102.RU сообщили в компании.

- Потребители дома по ул. Комсомольская, 10 получают ресурс в полном объеме. Специалисты приступают к обратной засыпке песком и ощебенению территории, - рассказали в Концессиях.

Восстановление асфальта будет выполнено после засыпки котлована. Место работ огорожено в целях безопасности.

Фото: «Концессий водоснабжения»