Происшествия

На ул. Комсомольской в Волгограде провалился асфальт

Происшествия 15.06.2024 12:36
0
15.06.2024 12:36


В центре Волгограда сегодня, 15 июня, произошло обрушение асфальта на улице Комсомольской, передает V102.RU.

По сообщению очевидцев, ЧП случилось прямо посередине проезжей части в нескольких метрах от пересечения улицы Комсомольская с проспектом Ленина. Яму на какое-то время загородили электросамокатом, а потом уже выставили ограждение.

- Сейчас на месте происшествия работает специальная техника. Место обрушения раскапывают прямо на двойной сплошной, - сообщают горожане. 

Причина провала устанавливается.

Видео: Волгоград №1 / Telegram

Скриншот: Жесть Волгограда / Telegram

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.06.2024 10:14
Происшествия 15.06.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2024 09:04
Происшествия 15.06.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 19:28
Происшествия 14.06.2024 19:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 18:59
Происшествия 14.06.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 15:46
Происшествия 14.06.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 13:35
Происшествия 14.06.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 12:42
Происшествия 14.06.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 12:27
Происшествия 14.06.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 11:14
Происшествия 14.06.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 10:32
Происшествия 14.06.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 09:57
Происшествия 14.06.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 08:42
Происшествия 14.06.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 07:58
Происшествия 14.06.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2024 07:48
Происшествия 14.06.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 16:57
Происшествия 13.06.2024 16:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:23
В Волгограде ускорили расселение опасного дома в переулке Фабричном после внимания БастрыкинаСмотреть фотографии
13:42
Булькают и жужжат: в детский бассейн ЦПКиО Волгограда запустили подводные пылесосыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Рождаемость хронически отстает от смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:36
На ул. Комсомольской в Волгограде провалился асфальтСмотреть фотографии
12:01
«Должна была отмечать свой день рождения»: под Волгоградом простились со сбитой пьяным водителем школьницейСмотреть фотографии
11:25
Каркас новой подстанции скорой помощи возвели на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:14
Двое взрослых и ребенок пострадали из-за опасного маневра на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:24
ТВ и радио замолчат в Волгоградской области 19-20 июняСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области после рейдов силовиков выдворили из страны 74 иностранцаСмотреть фотографии
08:40
Картошка в Волгограде за месяц подорожала почти в 2 разаСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде компанию оштрафовали на 120 тыс. рублей за найм бывшего сотрудника МВДСмотреть фотографии
07:44
Цены на бензин в Волгоградской области шагают в горуСмотреть фотографии
21:57
Айтишник запустил чат-бот по поиску укрытий при атаке БПЛА в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:11
«Предлагаю сделать усилие и успокоиться». Марк Лешкевич в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Волгограду сулят звание самого жаркого города-миллионника РоссииСмотреть фотографии
19:28
В Волгограде водитель маршрутки №29С с пассажирами три километра «бежал» от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Подмосковье простились с экс-главой волгоградского «Боевого братства» Андреем БабкинымСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом 20-летний парень выпал из окна и разбился насмертьСмотреть фотографии
18:46
Обновленный гидроузел №6 ВДСК под Волгоградом приняли в эксплуатациюСмотреть фотографии
17:45
Чиновники не смогли ответить на вопрос, достаточно ли волгоградцам трех с половиной пляжейСмотреть фотографии
17:36
В регионе России создадут памятник природы площадью 750 футбольных полейСмотреть фотографии
17:16
Мигрантов из Таджикистана в Волгограде приговорили к 28 годам «строгача» на троихСмотреть фотографии
16:20
Суд арестовал 21-летнюю волгоградку по делу о сети вебкам-студий в РоссииСмотреть фотографии
15:59
Саратовца, зарубившего топором приятеля под Волгоградом, осудили на 10 летСмотреть фотографии
15:46
Проплывали мимо: в Волгограде затопило администрацию Кировского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Информагентство «Высота 102» запускает новый проект в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Андрей Бочаров принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в ЮФОСмотреть фотографии
14:15
Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОНСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде полиция устроила облаву на юных байкеровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Калачевский район Волгоградской области возглавил экс-полицейский Роман ГорбатыйСмотреть фотографии
 