На ул. Комсомольской в Волгограде провалился асфальт

В центре Волгограда сегодня, 15 июня, произошло обрушение асфальта на улице Комсомольской, передает V102.RU.

По сообщению очевидцев, ЧП случилось прямо посередине проезжей части в нескольких метрах от пересечения улицы Комсомольская с проспектом Ленина. Яму на какое-то время загородили электросамокатом, а потом уже выставили ограждение.

- Сейчас на месте происшествия работает специальная техника. Место обрушения раскапывают прямо на двойной сплошной, - сообщают горожане.

Причина провала устанавливается.

Видео: Волгоград №1 / Telegram

Скриншот: Жесть Волгограда / Telegram