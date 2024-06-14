В Волгоградской области УФСБ устроило облаву на браконьеров. Задержаны 12 человек

В Светлоярском и Ленинском районах Волгоградской области в ходе рейдовых мероприятий пресечена деятельность браконьеров в местах нереста рыбы в акватории Волги. Как сообщает V102.RU, задержаны с поличным 12 человек.







— У задержанных изъяты орудия лова и самоходные транспортные средства. По результатам рейдов, в отношении задержанных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, а также планируется возбуждение уголовных дел по ст. 256 УК РФ, с конфискацией моторных лодок и орудий лова, — пояснили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

В ходе ОРМ будут установлены все обстоятельства совершенных преступлений и причастные к ним лица.

Выявление и задержание нарушителей произвели сотрудники УФСБ России по региону во взаимодействии с сотрудниками областного главка МВД, Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте и Нижневолжским отделом ВКТУ «Росрыболовства».

Напомним, волжанам вынесли приговор за вылов направлявшейся на нерест рыбы.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области