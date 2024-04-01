Волжанам вынесли приговор за вылов направлявшейся на нерест рыбы





В Волгоградской области вынесли приговор троим местным жителям, которые в марте 2023 года попались с богатым уловом на берегу Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую транспортную прокуратуру, Волжский городской суд назначил браконьерам условные сроки – от двух до двух с половиной лет лишения свободы.

– В ходе судебного заседания установлено, что весной прошлого года подсудимые в составе организованной группы, используя маломерное моторное судно с двигателем, профессиональное снаряжение для подводного плавания, а также рыболовную сеть, выловили 48 экземпляров речной рыбы, – сообщили в прокуратуре.

Богатый улов волжан состоял из разных видов рыб, включая одну стерлядь, 15 лещей, трех судаков, 22 налима, шесть белорыбиц и одного толстолобика.

– Мужчины осуществляли вылов рыбы на миграционных путях к местам нереста в акватории Волги, – уточняют в надзорном ведомстве.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств организатор преступной группы приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Остальным подсудимым назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

– Заявленный Волгоградской транспортной прокуратурой гражданский иск о взыскании с подсудимых суммы причиненного материального ущерба удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, – сообщают в Волгоградской транспортной прокуратуре.