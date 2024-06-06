На юге Волгограда дома остались без света из-за аварии на сетях

В Кировском районе Волгограда устраняют последствия аварии на электросетях, в результате чего пропало электроснабжение в 40-градусную жару.

- Произошло короткое замыкание без возгорания. На месте уже работают бригады. В ближайшее время они восстановят работу кабельной линии электропередачи, - прокомментировали V102.RU произошедшее в АО «ВМЭС».

Масштабы аварии не уточняются. По предварительным данным, в зоне отключения оказались ряд жилых домов и организаций.

Проверку по факту отключения электроснабжения на юге Волгограда начала прокуратура.

- По предварительным данным 6 июня коммерческой организацией при проведении работ по ремонту канализации был поврежден электрический кабель. В результате от электроснабжения отключены 8 многоквартирных домов, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

На место аварии выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.