В Волжском после аварии на подстанции вернули воду и свет

В Волжском Волгоградской области после аварии на подстанции и последующего возгорания вернули свет и воду в старую часть города.

— Давление на насосной станции приведено к штатным показателям к 21.00 прошедшего дня, — пояснили V102.RU в мэрии города-спутника. — По информации ЕДДС, к утру 6 июня электро- и водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Тем не менее, в мэрии Волжского отметили, что ночью поступали отдельные сообщения о кратковременных перебоях в подаче воды и света. Ранее прокуратура региона уточняла, что в результате аварии оказались обесточены более 600 многоквартирных домах и ряд объектов городской инфраструктуры.

Напомним, в Волжском ликвидировали крупную аварию на подстанции, произошедшую 5 июня в районе пяти часов вечера. В МЧС назвали причину возгорания. Тушение пожара попало на видео.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»