Происшествия

«Это моя дорога!»: в Волгограде 4-летний ребенок получил тепловой удар в ходе конфликта из-за парковки

Происшествия 04.06.2024 19:25
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04.06.2024 19:25


В Волгограде маленький ребенок получил тепловой удар сегодня, 4 июня, в ходе продолжительного конфликта из-за парковки в Центральном районе. Спор разгорелся между матерью пострадавшей девочки с владельцем иномарки, заблокировавшим местный проезд у детской музыкальной школы №8 на улице Глазкова.  




Как сообщила V102.RU Тамара С., мама пострадавшей 4-летней девочки, утром она повезла ее в детский сад, но в итоге оказалась на жаре в парковочном плену.

- В 9.30 я вышла из дома, чтобы отвезти ребенка в садик. Дом №15 на улице Глазкова перпендикулярно упирается в эту дорогу, которая проходит мимо детской музыкальной школы №8. Там любят парковаться сотрудники музыкальной школы, с которыми и произошел конфликт, - рассказала V102.RU волгоградка. 

Со слов женщины, выехать со своего двора она может только по проезду, который сегодня оказался заблокированным черным автомобилем Skoda. 

- Вперед я выехать не могу, поэтому выезжаю задом по этому проезду, но сегодня там стояла эта иномарка. Я решила найти ее хозяина в музыкальной школе. Там всего-то надо было сдать немного назад, чтобы я проехала, - вспоминает женщина. - Я зашла в школу. На первом этаже вижу открытую дверь, стоит женщина блондинка. Спрашиваю ее: "Чья там машина?". Она отвечает: "Моя. И что?". Я попросила машину убрать, но она отказалась это делать.

Тамара утверждает, что водитель категорически отказывалась двигаться с места и реагировала на эту ситуацию агрессивно. Доводы о том, что в машине находится маленький ребенок, которого нужно отвезти в детский сад, сердце блондинки не трогали, со слов матери.

- Она говорила, что не уберет машину, потому что эта дорога музыкальной школы. Никаких знаков, табличек, свидетельствующих о том, что эта дорога частная или здесь запрещен проезд, нет. В итоге я вызвала полицию, закрылась с ребенком в машине и стала ждать, - продолжает свой рассказ Тамара.


Вскоре к конфликту подключилась еще одна сотрудница музыкальной школы, которая подъехала на белой иномарке с госномером Республики Калмыкия. Тамара вспоминает, как женщина стучала ей в окно, показывала какие-то документы, что дорога якобы относится к музыкальной школе. Потом подъехал мужчина на автомобиле Hyundai, который и вовсе стал угрожать Тамаре.

Накаленную до предела ситуацию через 2,5 часа смогли разрешить сотрудники полиции, которые приехали по вызову. Проезд разблокировали – и Тамара с ребенком наконец-то смогла уехать.

- Естественное, в детский сад мы не попали. Дочь начало подташнивать и мы поехали к врачу, где сказали, что это тепловой удар. Потом я отвезла дочь к свекрови, а сама поехала на работу, - сообщила Тамара.


Волгоградка до сих пор глубоко потрясена случившемся. 

- Прошу все профильные структуры обратить внимание на поведение сотрудников и разъяснить правила пользования общими проездами, которые нельзя заставлять из соображений безопасности. Я хочу придать эту ситуацию огласке, чтобы впредь такого не повторилось. В другой раз это может закончиться плачевно. Я если ребенку будет нужна срочная медицинская помощь, а его также не пропустят? - говорит мама девочки.

В МБУ ДО Волгограда «Детская музыкальная школа №8» информагентству сообщили, что в курсе конфликтной ситуации, так как им уже звонили с департамента культуры, а также в школе побывала полиция, которую вызывала одна из участниц конфликта.

- Все, что происходит на территории школы, мне известно, но это произошло за ее пределами. Я при этом конфликте не присутствовала, поэтому не могу сказать, что там было, - сказала V102.RU директор музыкальной школы Марина Тельбухова. - У нас есть своя территория прикрепленная, есть пожарный проезд, где машины никто не должен ставить. 

Руководитель учреждения пояснила, что местный проезд, о котором идет речь в данном конфликте, к территории школы не относится. 

- Наши сотрудники паркуются возле нашего гаража, а там никто не должен парковаться, - уточнила собеседница агентства.

Директор музыкальной школы затруднилась пояснить, принимали ли ее сотрудники участие в конфликте, отметив, что не интересуется на каких машинах они приезжают на работу, а тем более не может знать их госномера.

Фото: V102.RU

Видео: читатели V102.RU

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