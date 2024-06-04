Расследования

Задушившего лежачую мать волгоградца отправили в СИЗО: видео

Расследования 04.06.2024 17:32
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04.06.2024 17:32


Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 3 июня, постановил поместить в СИЗО 58-летнего местного жителя Вячеслава Ситникова, подозреваемого в убийстве своей 81-летней матери-инвалида.




— Вячеславу Ситникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 3 августа 2024 года. В суде подозреваемый не возражал против избрания ему меры пресечения, — рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следствием установлено, что фигурант дела осуществлял за своей матерью постоянный уход. После очередной просьбы престарелой женщины о помощи сын попытался задушить ее подушкой, но, не достигнув желаемого, взял шарф и обмотал его вокруг шеи пенсионерки. Мужчина душил собственную мать на протяжении 15 минут, а когда понял, что она мертва — остановился. 

3 июня 2024 года волгоградца задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Санкция предусматривает от восьми до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», подозреваемый сам является пенсионером. Его мать находилась в лежачем состоянии после острой патологии.  

Напомним, по информации СУ СКР по Волгоградской области, мужчина решился на преступление 2 июня, находясь в квартире дома № 4 по улице Депутатской. 

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области 

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