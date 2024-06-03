Волгоградец задушил 81-летнюю мать, чтобы за ней не ухаживать

В Волгограде в убийстве беспомощной 81-летней женщины подозревается ее 58-летний сын. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, мужчина решился на преступление 2 июня, находясь в квартире дома №4 по улице Депутатской Краснооктябрьского района.

- Не желая ухаживать за своей матерью, фигурант попытался задушить ее сначала подушкой. Затем подозреваемый взял шарф, обмотал его вокруг шеи пенсионерки и сдавливал на протяжении 15 минут, пока его мать не перестала подавать признаки жизни, - сообщили в ведомстве.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).