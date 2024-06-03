Александр Маячкин возглавил погрануправление ФСБ в Волгоградской области

Сегодня, 3 июня, нового руководителя Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области полковника Александра Маячкина представил губернатору региона начальник управления кадров Пограничной службы ФСБ России, передает V102.RU.





По информации администрации региона, Андрей Бочаров обсудил на встрече с руководством погрануправления аспекты системного взаимодействия при решении задач реализации государственной пограничной политики на территории Волгоградской области.

Губернатор поблагодарил бывшего руководителя регионального погрануправления Вадима Синицына за профессиональное и ответственное отношение к выполнению поставленных задач, а также отметил выстроенное конструктивное взаимодействие с погрануправлением. Андрей Бочаров также отметил, что готов и в последующем оказывать всю необходимую поддержку Пограничному управлению ФСБ по Волгоградской области.





- Начальник управления кадров Пограничной службы ФСБ России Александр Чесноков поблагодарил Андрея Бочарова за многолетнее системное взаимодействие при решении самого широкого круга задач, - сообщили в администрации региона.

Фото: администрации Волгоградской области