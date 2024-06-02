Командированный в Саратов волгоградец «просадил» полтора миллиона рублей





Командированный в Саратов житель Волгограда стал жертвой аферистов и лишился в результате своих накоплений. По данным издания ИА «СарИнформ», волгоградец перевел мошенникам полтора миллиона рублей. Более 900 тысяч при этом мужчина взял в долг.

– В Саратовской области на днях зарегистрировали еще три факта телефонного мошенничества, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на региональное управление МВД. – Одной из жертв стал командированный из Волгограда. Когда мужчина временно жил в Энгельсе, ему позвонили аферисты и внушили, что неизвестные пытаются повесить на него кредит. Затем гражданину посоветовали отбить операцию. Следуя инструкциям, обманутый перечислил звонившим 600 тысяч рублей личных сбережений и 920 тысяч заемных.

Уточняется, что совершая переводы, мужчина думал, что отправляет деньги на безопасный счет, и надеялся, что вернет их.