Происшествия

Командированный в Саратов волгоградец «просадил» полтора миллиона рублей

Происшествия 02.06.2024 09:50
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02.06.2024 09:50


Командированный в Саратов житель Волгограда стал жертвой аферистов и лишился в результате своих накоплений. По данным издания ИА «СарИнформ», волгоградец перевел мошенникам полтора миллиона рублей. Более 900 тысяч при этом мужчина взял в долг. 

В Саратовской области на днях зарегистрировали еще три факта телефонного мошенничества, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на региональное управление МВД. – Одной из жертв стал командированный из Волгограда. Когда мужчина временно жил в Энгельсе, ему позвонили аферисты и внушили, что неизвестные пытаются повесить на него кредит. Затем гражданину посоветовали отбить операцию. Следуя инструкциям, обманутый перечислил звонившим 600 тысяч рублей личных сбережений и 920 тысяч заемных. 

Уточняется, что совершая переводы, мужчина думал, что отправляет деньги на безопасный счет, и надеялся, что вернет их.

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