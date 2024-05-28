В акватории Цимлянского водохранилища и реках Волгоградской области обнаружено 1272 фрагмента брошенных орудий лова, в которых оказалось 2 тонны рыбы. Об этом V102.RU сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Такой «улов» инспекторы получили в ходе траления водоемов в мае текущего года совместно с сотрудниками Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», полиции, ГИМС, представителей рыбодобывающих организаций, природных парков и охотхозяйств. Всего было произведено 18 таких выездов.

- Живая рыба с наименьшими повреждениями выпущена в естественную среду обитания, - сообщили в управлении, не уточнив, сколько ее оказалось в 2 тоннах, которые нашли в сетях.

Очистка водоемов от брошенных орудий лова, как пояснили специалисты, проводится с целью спасения рыбы и обеспечения её беспрепятственного прохода к местам нереста и нагула.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства