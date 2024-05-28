Экология

«Котово-Водоканал» обязали заплатить 1,7 млн рублей за слив стоков возле реки

Экология 28.05.2024 07:26
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28.05.2024 07:26


Вред окружающей среде, нанесенный загрязнением почвы сточными водами, обязали возместить МУП «Котово-Водоканал». Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск природоохранного ведомства к муниципальному предприятию на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Нарушение природоохранного законодательства МУПом было установлено в ходе административного расследования. Речь идет о загрязнении сточными водами реки Малая Казанка, а точнее почвы около реки. Предприятию был предъявлен ущерб для добровольной оплаты, но в установленный законом срок этого не было сделано. Судебное разбирательство завершилось не в пользу «Котово-Водоканал».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, что в конце 2023 года с МУПа  взыскали в доход государства 2,6 миллиона рублей ущерба, причиненного окружающей среде за загрязнение реки Малая Казанка фекалиями. Тогда дело рассматривалось в Котовском районном суде, а исковые требования за загрязнение самой реки предъявляла районная прокуратура.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

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