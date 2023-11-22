Экология

С МУПа в Котово взыскали 2,6 млн рублей за загрязнение реки Малая Казанка фекалиями

Экология 22.11.2023 11:21
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22.11.2023 11:21


Котовский районный суд в Волгоградской области взыскал в доход государства с МУП «Котово-Водоканал» 2,6 миллиона рублей ущерба, причиненного окружающей среде. 

Как сообщили V102.RU в районном суде, исковые требования к муниципальному предприятию заявил прокурор Котовского района. 

- Основанием для удовлетворения иска послужило то, что 29 мая 2023 года ввиду износа самотечного канализационного коллектора по ул. Мира, образовался подпор и последующий излив сточной и фекальной жидкости на почву и в водный объект - реку Малая Казанка, - рассказали в районном суде.

Нечистоты изливались на земельный участок, расположенный в 40 метрах северо-восточнее Центра детского творчества, расположенного в Котово по ул. Мира, 120А. Видимая площадь загрязнения составила 200 кв.м. Установлено, что канализационный коллектор и канализационные сети закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Котово-Водоканал».

Согласно справке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 26 июня 2023 года общий размер вреда, причиненного почвам, составил 2 миллиона 620 тысяч 800 рублей. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области в городе Котово было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность) в отношении должностных лиц  Котовского Водоканала после загрязнения стоками реки Малая Казанка. 

По данным следствия, руководство и должностные лица МУП «Котово-Водоканал» своевременные и достаточные меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, по быстрому обнаружению, локализации и полной ликвидации возникших аварий и последствий не принимали, что привело к изливу сточных канализационных вод.

 Напомним, 5 июня из-за засора канализации в Котово фекальные стоки вышли на поверхность земли, вылились в реку Малая Казанка и затопили подвал здания администрации Котовского района. Власти после безуспешных попыток ликвидировать засор своими силами привлекли для решения проблемы спецтехнику из соседнего региона. Также местные жители наблюдали в это время мор рыбы в местном пруду. Происходившее в городе местные жители сняли на видео. 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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