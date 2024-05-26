Борьба с коррупцией

Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплаты за 2023 год

Борьба с коррупцией 26.05.2024 12:31
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26.05.2024 12:31


Руководящий состав некоторых волгоградских вузов опубликовал данные о среднемесячных зарплатах за прошлый год. Соответствующие сведения, сообщает V102.RU, появились на сайтах высших учебных заведений.

Ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий зарабатывал в прошлом году 367 496 рублей в месяц. Меньше, чем у руководителя вуза оказалась зарплата его заместителя, бывшего ректора технического университета, а ныне – президента вуза Ивана Новакова – 236 152 рубля. На третьем месте по размеру получки в этом университете оказался  проректор по АХР Алексей Тибирков – 225 167 рублей. 

Неплохо получали и другие проректоры. Например, проректор по учебной работе Александр Фетисов имел в месяц 185 414 рубля, а первый проректор-директор ИАиС Олег Душко – 167 214 рублей. Зарплата главбуха вуза Галина Матасова в прошлом году составляла 176,5 тысячи рублей.

К слову, средняя зарплата сотрудников технического университета, без учета заработной платы руководителей, составляет всего 51 141 рубль. Это почти в 8 раз меньше, чем средняя получка руководства, которая по итогам прошлого года составила 414 775 рублей.

Ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина получала в 2023 году 364566 рублей в месяц, проректор по учебной работе Дмитрий Ильин – 248 895 рублей, а первый проректор Валентин Дзедик – 218 895. Средняя зарплата проректора по инвестиционному развитию Сергей Соколов составляла 195 147 рублей, а проректора по финансово-экономической работе Елены Руссковой – 192,9 тысячи. Рядовые сотрудники университета получали в среднем 58 649 рублей, что почти в 6 раз меньше среднемесячной зарплаты руководителей (364 588 рублей).

Ректор волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков, который ранее возглавлял областной комитет образования и науки, задекларировал годовой доход 7,1 миллиона рублей. Он опубликовал также и другие сведения о своем имуществе. Согласно этим данным, в индивидуальной собственности у ректора имеется квартира, земельный участок, дача, автомобиль Hyundai Tucson. У его супруги доход гораздо скромнее – 962 тысячи рублей.

Отчитались о зарплатах и ректоры региональных учреждений образования. В частности, средняя зарплата ректора ГАУ дополнительного профессионального образовании «Волгоградская государственная академия последипломного образования» Светланы Куликовой составила 148 366 рублей. Три проректора академии получали около 100 тысяч рублей в месяц.

Ректор ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права», ранее находившегося на балансе бюджета Волжского, Роман Скоков задекларировал среднемесячную зарплату в 132 тысячи рублей. Немногим меньше зарабатывал проректор Сергей Волков – 125,4 тысячи.

Отметим, что на сайтах других волгоградских вузов сведения о среднемесячной зарплате руководства пока не опубликована.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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