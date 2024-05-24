Расследования

Следователи ищут очевидцев гибели пешехода в ДТП около «Волгоград Арены»

Расследования 24.05.2024 14:45
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24.05.2024 14:45


Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины под колесами автомобиля на проспекте Ленина около стадиона «Волгоград Арены». Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 24 мая, в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, информагентство накануне сообщало о том, что в центре Волгограда возле стадиона насмерть сбили человека. Его тело, накрытое тканью, лежало на зеленой зоне островка безопасности, куда, вероятно, отлетел после удара автомобиля. На данный момент известно, что погибшему было 65 лет.


- Предварительно установлено, что 23 мая 2024 года примерно в 20 часов 30 минут напротив дома 76 по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда совершен наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте, - сообщили в ведомстве.

Следователи просят водителей, которые стали свидетелями этого ДТП, а тем более, если в автомобиле был видеорегистратор, сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-567-84-29, 8-906-167-12-88.

Фото: V102.RU

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