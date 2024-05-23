Происшествия 23.05.2024 22:18
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23.05.2024 22:18
В центре Волгограда сегодня, 23 мая, около десяти часов вечера насмерть сбили человека. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось напротив Волгоград Арены.
По предварительным данным, погиб пешеход - мужчина в синих джинсах и черной куртке. Рядом с ним лежат ботинки. Видимо, он перебегал дорогу и от удара машины отлетел на зеленую зону островка безопасности между двумя полосами проспекта Ленина.
На месте работают сотрудники СК и ГИБДД. Подробности трагедии уточняются.
Фото V102.RU
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