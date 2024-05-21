В Волгограде во дворе жилого дома на Дар-горе выгорела «Лада Приора»





Сегодня, 21 мая, в Ворошиловском районе Волгограда в микрорайоне Дар-гора загорелся автомобиль. Легковушка марки «Лада Приора» была припаркована напротив средней школы №48 во дворе жилого дома по улице Дубовская, 14А.







— Автомобиль быстро вспыхнул. Машина не вся сгорела, половина только в огне была, — сообщил один из очевидцев. — За 7 минут полностью уничтожило салон и переднюю часть до приезда пожарных. Говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:11.

— Горел автомобиль по всей площади. Пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали горение в 15:21, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара уточняется.

Видео: читатели V102.RU, Волгоград Поймет/Telegram