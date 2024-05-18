Расследования

Из Волги достали упавшую с моста девушку

Расследования 18.05.2024 17:21
0
18.05.2024 17:21


Молодую девушку сегодня, 18 мая, спасли после падения в Волгу с моста. Инцидент, сообщает ИА «СарИнформ», произошел вблизи города Саратов. 

Девушка упала в Волгу с моста Саратов-Энгельс, – передает издание со ссылкой на информированный источник. – В итоге пострадавшую спасли. Какие обстоятельства предшествовали происшествию, неизвестно.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточняют, что пострадавшая с переохлаждением была оперативно доставлена в одно из лечебных учреждений Саратова. 

О том, жительницей какого региона является спасенная, не сообщается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.05.2024 18:52
Расследования 18.05.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 07:46
Расследования 18.05.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 20:32
Расследования 17.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 16:14
Расследования 17.05.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 14:43
Расследования 17.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 12:55
Расследования 17.05.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 06:40
Расследования 17.05.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 16:26
Расследования 16.05.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:54
Расследования 16.05.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:53
Расследования 16.05.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 12:32
Расследования 16.05.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 11:38
Расследования 16.05.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 11:05
Расследования 16.05.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 09:34
Расследования 16.05.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 08:39
Расследования 16.05.2024 08:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечеромСмотреть фотографии
18:52
В Волжском нашли мертвой пропавшую в начале недели пенсионеркуСмотреть фотографии
18:30
В КоАП предлагают ввести статью за оскорбления школьных учителейСмотреть фотографии
18:11
Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 днейСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде простятся с известным неврологом Михаилом КарасевымСмотреть фотографии
17:21
Из Волги достали упавшую с моста девушкуСмотреть фотографии
17:04
«Последствия увидим через несколько лет»: в Волгоградской области из-за заморозков погибла отложенная рыбами икраСмотреть фотографии
16:30
В Волжском на ремонт ул. Заволжской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
15:39
Эксперты разрешили перекрасить гостиницу «Интурист» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
МЧС предупреждает о новых заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Суд и прокуратура подключились к решению транспортной проблемы в городе ФроловоСмотреть фотографии
12:43
Юный водитель не справился с рулем и погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
«Куда рванули?»: автомобилисты сообщают о 2-километровой пробке на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Теплоход эффектно залили водой на глазах иностранцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волжском сбитый иномаркой пешеход упал на другой автомобильСмотреть фотографии
09:58
Волгоградские ученые изобрели гель для регенерации костей после осколочных раненийСмотреть фотографии
09:01
«Вся Россия ждет»: в Волгограде впервые показали стройку нового гандбольного зала «Динамо-Синары»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:10
В Волгоградской области продлили оранжевый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
07:46
Осужденному наркосбытчику после выстрела в волгоградского оперативника выставили крупный счётСмотреть фотографии
06:40
Лучшим волгоградским педагогам увеличат премию до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:26
«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матчеСмотреть фотографии
21:09
Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллектуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться в случае отключения МКД от газаСмотреть фотографии
20:49
Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.Смотреть фотографии
20:32
Избивший подростка за антинацисткие взгляды волгоградец пошел под судСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом 19 мая закроют важный железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде открылись международные соревнования пожарных: фоторепортажСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде общественники единодушно одобрили отчет властей о трате 43,5 млрд рублейСмотреть фотографии
19:16
Уже весь склон загадили: в Волгограде неизвестные засыпают мусором Купоросную балкуСмотреть фотографии
18:16
Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в ВолгоградеСмотреть фотографии
 