Из Волги достали упавшую с моста девушку





Молодую девушку сегодня, 18 мая, спасли после падения в Волгу с моста. Инцидент, сообщает ИА «СарИнформ», произошел вблизи города Саратов.

– Девушка упала в Волгу с моста Саратов-Энгельс, – передает издание со ссылкой на информированный источник. – В итоге пострадавшую спасли. Какие обстоятельства предшествовали происшествию, неизвестно.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточняют, что пострадавшая с переохлаждением была оперативно доставлена в одно из лечебных учреждений Саратова.

О том, жительницей какого региона является спасенная, не сообщается.