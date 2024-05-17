



Прокуратура Дзержинского района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 25-летней блогера Анастасии Ахметовой, сообщает V102.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора по региону Оксану Черединину.

Ахметова обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, а также в жестоком обращении с ней. Также скандальную известную блогера обвиняют в двух эпизодах угрозы убийством - ст. 156 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Дзержинского района посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного акта, - пояснила Оксана Черединина. - Сегодня уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Дзержинский районный суд Волгограда отказался лишать 24-летнюю Ахметову родительских прав на малолетнюю дочь, которую она била и пыталась задушить подушкой. При этом на женщину заведено уголовное дело за жестокое обращение с ребенком. Тогда суд ограничился лишь предупреждением. Позднее прокуратура региона заявила, что обжалует решение суда.