Депутаты Волжской гордумы отчитались об отсутствии крупных сделок





Волжская городская дума опубликовала обобщенную информацию об исполнении депутатами обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные, размещенные на сайте городского представительного органа, из 25 депутатов предоставили такие сведения двое народных избранников, работающих на постоянной основе. 23 депутата уведомили уполномоченные органы об отсутствии совершенных ими сделок, а также о приобретении имущества и ценных бумаг их родственниками, которое по сумме превышает общий доход супругов за последние три года. Ранее сообщалось, что по такой же схеме отчитались о доходах за 2023 год депутаты Волгоградской областной думы.

Напомним, депутаты, сенаторы и чиновники получили право на публиковать в открытом доступе данные о своем имуществе и доходов на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».



Фото Павла Мирошкина/V102.RU

