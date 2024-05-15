Депутаты Волжской гордумы отчитались об отсутствии крупных сделок

Пока обобщенную информацию не опубликовали депутаты Волгоградской городской думы. Ранее сообщалось, что депутат Волгоградской городской думы Сергей Шилин был освобожден от должности заместителя председателя комитета представительного органа по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству представительного органа после результатов проверки деклараций членов его семьи за 2022 год. Прокуратура выяснила, что у его супруги был незакрытый счет в иностранном банке.
Борьба с коррупцией 15.05.2024 19:46
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15.05.2024 19:46
Пока обобщенную информацию не опубликовали депутаты Волгоградской городской думы. Ранее сообщалось, что депутат Волгоградской городской думы Сергей Шилин был освобожден от должности заместителя председателя комитета представительного органа по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству представительного органа после результатов проверки деклараций членов его семьи за 2022 год. Прокуратура выяснила, что у его супруги был незакрытый счет в иностранном банке.
Волжская городская дума опубликовала обобщенную информацию об исполнении депутатами обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные, размещенные на сайте городского представительного органа, из 25 депутатов предоставили такие сведения двое народных избранников, работающих на постоянной основе. 23 депутата уведомили уполномоченные органы об отсутствии совершенных ими сделок, а также о приобретении имущества и ценных бумаг их родственниками, которое по сумме превышает общий доход супругов за последние три года. Ранее сообщалось, что по такой же схеме отчитались о доходах за 2023 год депутаты Волгоградской областной думы.
Пока обобщенную информацию не опубликовали депутаты Волгоградской городской думы. Ранее сообщалось, что депутат Волгоградской городской думы Сергей Шилин был освобожден от должности заместителя председателя комитета представительного органа по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству представительного органа после результатов проверки деклараций членов его семьи за 2022 год. Прокуратура выяснила, что у его супруги был незакрытый счет в иностранном банке.
Напомним, депутаты, сенаторы и чиновники получили право на публиковать в открытом доступе данные о своем имуществе и доходов на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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